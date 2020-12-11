كولومبيا ترجح البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا في ابريل المقبل

رجح نائب وزير الصحة الكولومبي لويس ألكسندر موسكوسو، اليوم الخميس، بدء بلاده في التطعيم ضد فيروس كورونا في أبريل المقبل.

ونقلت إذاعة" راديو دبليو" عن الوزير قوله "هذه عملية تدريجية ، نحن نعمل مع أكبر عدد من التحالفات الممكنة للحصول على اللقاحات في أقرب فرصة بأمان وكفاءة".

والموعد المحدد له ابريل متأخر عن بعض دول أمريكا اللاتينية و تخطط المكسيك لبدء تطعيم العاملين في المجال الصحي في أواخر ديسمبر الجاري ، بينما قالت البرازيل إنها قد تبدأ التطعيمات الطارئة بحلول يناير المقبل.

وحصلت كولومبيا ، التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة ، على 10 ملايين جرعة لقاح من شركة فايزر.

ووقع الرئيس إيفان دوكي مرسوما يقضي بمنح الجميع لقاحات مجانية. لكن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب إعفاء شركات الأدوية من كل شيئ باستثناء الحد الأدنى من المسؤولية عن آثار جانبية محتملة.

وأكدت كولومبيا أكثر من 39ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 38000 حالة وفاة.