التوسع في تطبيق برنامج إيراسموس الأوروبي للتبادل العلمي خلال الأعوام المقبلة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع برنامج التبادل العلمي والثقافى الأوروبي "إيراسموس" توسعا كبيرا خلال السنوات المقبلة.

وأعلن مقر الاتحاد في بروكسل إثر اتفاق مبدئي بين دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيتم تخصيص أكثر من 26 مليار يورو للفترة بين 2021 و2027.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن برنامج الدعم سيكون أكثر تكاملا بكثير عما كان من قبل، وسيتضاعف العدد المتوقع للمشاركين بمقدار ثلاث مرات ليصل إلى اثني عشر مليونا.

وأضاف المجلس أن برنامج إيراسموس بلس (إيراسموس +) لن يغطي فقط التعليم العالي بل سيغطي أيضا جميع أشكال التعليم والتدريب.

كان برنامج إيراسموس بدأ عام 1987 كبرنامج للتبادل الطلابي، وفي عام 2014 تم دمج برامج الاتحاد الأوروبي معا تحت اسم إيراسموس + من أجل التعليم طويل المدى وبرامج الشباب والرياضة والتعاون في مجال التبادل بين الجامعات.

ويعد هذا البرنامج أحد أكثر البرامج المحببة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت بيترا كامريفيرت المتحدثة باسم سياسة التعليم بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في كلمة بشأن الاتفاق الذي تم اليوم الجمعة: "إن الزيادة التي تقررت بمقدار 13 مليار يورو للسنوات السبع المقبلة تعد نجاحا وخطوة أولى نحو مزيد من الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب"، مشيرة إلى ان هذا من شأنه أن يمنح المزيد من الشباب الفرصة لاكتساب الخبرة من الخارج.

وأضافت كامرفيرت أن هذه الإمكانية كانت غير متوافرة في الماضي في كثير من الأحيان لكل من الأشخاص الذين يعانون الإعاقة والتهميش الاجتماعي.

ومن المقرر أن يصادق كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد على هذا الاتفاق.