استشارة طبية: الصداع النصفي

أنا فى الرابعة والثلاثين من عمرى، لا أشكو من أى أمراض أو أعراض مرضية، عدا نوبات الصداع النصفى التى تلازمنى. متزوجة ولدى طفلان، لاحظت أخيرا تساقط شعرى بصورة أفزعتنى وزاد من اضطرابى أننى اكتشتفت فقدان خصلة كاملة تركت وراءها بقعة دائرية دون شعر نهائيا. هل للصداع النصفى دخل بما حدث ولمن ألجأ من الأطباء؟

سامية ــ الدقى

ليس للصداع النصفى علاقة بسقوط الشعر، وإن كانت هناك بعض الأمراض الأخرى التى تقترن أعراضها بظاهرة تساقط الشعر، مثل مرض الذئبة الحمراء Lupus erthgthmatosis وهو مرض من أمراض اختلال المناعة أو اضطراب الغدة الدرقية thyeoid disease أو تكيس المبايض Poly cystic ovary syndrom هناك أيضا احتمالات تساقط الشعر لأسباب وراثية أو أسباب عامة للضعف مثل ما يصاحب الأمراض المزمنة من هزال وتساقط الشعر وفقدانه الحيوية، كذلك حالات الأنيميا. أما أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا فى مرحلتك العمرية هى الضغوط النفسية والتوتر والقلق أو كنتيجة لإجهاد الشعر بوسائل التجميل الحديثة، بدءا من استخدام الهواء الساخن (السيشوار) فى تجفيفه إلى فرده بالمكواة أو استخدام المواد الكيميائية المختلفة أو التسريحات المهلكة للشعر مثل الضفائر الأفريقية أو جذبه بصورة أو بأخرى لفترات طويلة.

التساقط الطبيعى يحدث فى حدود مائة شعرة فى اليوم، بينما يتجاوز عدد شعرات الرأس فى الحدود الطبيعية مائة ألف شعرة، وهناك توازن دائم بين سقوط الشعر ونموه يختل مع الوقت وتقدم السن.

نمو الشعر بصورة صحية يرتبط بغذاء متوازن يحضر فيه البروتين بكميات كافية إلى جانب عنصر الحديد ومجموعة الفيتامينات، لذا فسوء التغذية أمر يجب تصحيحه.

هناك أيضا علاقة مباشرة بين سقوط الشعر ودورة الهرمونات واختلاف نسبها نتيجة لمراحل العمر المختلفة، فسقوط الشعر أمر وارد بصورة طبيعية فسيولوجية أثناء الحمل والرضاعة. مراجعة ما تتناول من أدوية قد يكون وراء معرفة السبب لسقوط الشعر مؤقتا، كتناول الأدوية المسيلة للدم أو مضادات الاكتئاب والعلاجات الكمياوية.

معرفة السبب أول خطوة لعلاج تساقط الشعر، لذا أنصحك باستشارة طبيب للأمراض الباطنية وطبيب لأمراض الجلد فى آن واحد.