الدفاع الروسية: رصد 38 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة ماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا رصد 38 انتهاكاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب واللاذقية وحماه.

وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان اليوم الجمعة - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره أنه رصد 5 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة لم يتسن له التأكُد من هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة في قرية "الصالحية" بمحافظة دير الزور، تم من خلالها توزيع 250 سلة غذائية بوزن إجمالي من المساعدات يبلغ 936 كجم.