 موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 11 ديسمبر 2020 7:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 6:45 م | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 6:45 م

قررت الحكومة الموريتانية تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى الرابع من يناير القادم للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

وذكر بيان رسمي بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى يوم الرابع من شهر يناير 2021.

كما قررت الحكومة تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية ومنع نقل الموتى خارج المقابر القريبة منهم جغرافيا، وضمان توفير مرافقة دينية تكفل تطبيق كل الإجراءات التي يفرضها الشرع الإسلامي في ما يخص الغسل وصلاة الميت والدفن من طرف هيئة العلماء والأئمة الموريتانيين، مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.

وطالبت اللجنة الوزارية من المواطنين جميعا المساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الجائحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك