*إلهام شاهين أحسن ممثلة

*سارة الشاذلي تفوز بجائزة تحمل اسم جدها

*«عاش يا كابتن» يحصل على 3 جوائز

*«التيه» فيلم بريطاني من بطولة أمير المصري يفوز بـ3 جوائز

*وزيرة الثقافة تحرص على إلتقاط صورة تذكارية مع محمد حفظي رئيس المهرجان

*حرصت «مديحة» قطة المهرجان على التواجد بالسجادة الحمراء في ختام فعالياته



هيمنت مصر على جوائز الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الحالي، وسط ظروف استثنائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحفل ختام المهرجان الذي أقيم على مسرح We فى ساحة دار الأوبرا المصرية.



وحصد الفيلم الوثائقي المصري «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد، الذي عرض ضمن المسابقة الدولية ثلاثة جوائز وهي، جائزة الهرم البرونزي وتمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني، وجائزة إيزيس وقدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وجائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 15 ألف دولار تمنح مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية، وقد أهدت مي زايد مخرجة فيلم «عاش يا كابتن»، جائزة إيزيس وقدرها 10 آلاف دولار، للأبطال الحقيقيين الذين دارت حوليهم فكرة الفيلم، وهم فتيات رفع الأثقال، من أجل تطوير المكان الذي يتدربون فيه.



ونالت الفنانة إلهام شاهين جائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم الروائي المصري «حظر تجول» إخراج أمير رمسيس، مناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي «مؤتمر» إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، أما فيلم «مؤتمر» فقد نال جائزة الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة.



وقد حصد الفيلم الروائي البريطاني «التيه» للمخرج بن شاروك ومن بطولة الفنان أمير المصري، الذي عرض ضمن المسابقة الدولية، ثلاثة جوائز وهي، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي».

وفازت المخرجة سارة الشاذلي بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وقدرها ٥ آلاف دولار مقدمة من منصة watch it، عن فيلم «إيزابيل»، الذي شارك بمسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، والجائزة تحمل اسم يوسف شاهين الذي يعد في مقام جدها.



أما جائزة أفضل ممثل فقد حصل عليها الممثل جوليان فرجوف عن دوره في فيلم «دروس اللغة الألمانية» من إخراج بافل جي فيسناكوف، بينما ذهب جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم «50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ» للمخرج خورخي كوتشي.



ونال الفيلم السعودي «حد الطار» للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، على جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن أداء تمثيلي للممثل فيصل الدوخي عن دوره في الفيلم، كما نال الفيلم السعودي «من يحرقن الليل» من إخراج سارة مسفر على تنويه خاص.



وحصل الفيلم الفلسطيني «غزة مونامور» من إخراج عرب ناصر وطرزان ناصر، على تنويه خاص، كما حصل على جائزة أفضل فيلم عربي، مناصفة مع فيلم «نحن من هناك» من إخراج وسام طانيوس، والذي حصل أيضا على جائزة أحسن فيلم غير روائي، والجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية - آفاق السينما العربية - أسبوع النقاد).



أما من جوائز مسابقة آفاق السينما العربية، فقد حصل فيلم «تحت السموات والأرض» للمخرج روي عريضة على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي وتمنح للمخرج، بينما من جوائز مسابقة أسبوع النقاد، فقد نال فيلم «الأفضل لم يأت بعد» إخراج جينج وانج، جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وذهبت جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) لفيلم «ذهب- Gold» من إخراج روجيه هيسب.



ومن جوائز مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، فقد حصا فيلم «المباراة» من إخراج رومان هودل، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقد نال فيلم «على طول البحر» من إخراج أكيو فوجيموتو، جائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر، وقدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.



فيما حصل فيلم «الحياة على الهامش» من إخراج مو هراوي، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الغد الدولية للفيلم القصير، بينما حصل فيلم «خريف التفاح» من إخراج محمد مفتكر، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية.



وقبل بداية حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على إلتقاط صورة تذكارية مع المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على السجادة الحمراء، كما شهدت السجادة الحمراء لحفل الختام تواجد «مديحة» قطة المهرجان، والتي لفتت أنظار كل رواد المهرجان خلال أيام فعالياته، في ظل تواجدها الدائم وسط نجوم الفن الذين حرصوا على مداعبتها وإلتقاط الصور معها، وقد افتتح الحفل المطربة السورية لينا شاماميان، وقد قدمت خلال فقرتها الأغنية التي تغنيها بالفيلم الفرنسي «جاجارين» الذي شارك بالمسابقة الدولية للمهرجان، وقدمت جوائز الحفل جاسمين طه زكي، وحرص المخرج الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة، على أهداء الفنانة لبلبة عضو لجنة التحكيم باقة من الورود على المسرح أمام الحضور، بينما قدم الفنان أمير عيد ومحمود العسيلي أغنية «دنيا جديدة»، في ختام الحفل، وذلك بعدما أثارت الأغنية جدلا واسعا خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج كل من أمير عيد ومحمود العسيلي، وأكد كل منهم أنها أغنيته.