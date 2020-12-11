إلهام شاهين: «حظر تجول» حقق المعادلة الصعبة بكونه «فيلم جماهيري» ومؤهل للمشاركة في المهرجانات

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تلقت التهاني والبشري بحصول فيلمها حظر تجوال على جائزة بعد عرضه خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، معقبة: «أنا سعيدة جدًا بالفيلم لأني كنت بدأت أفقد الأمل في إننا نقدم سينما مميزة».

ووصفت خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، فيلمها حظر تجول أنه حقق المعادلة الصعبة، بكونه فيلم جماهيري ويمتلك مقومات جيدة تأهله للمشاركة في المهرجانات، مشيرة إلى أنها شعرت بمدى اهمية الدور الذي ستقدمه بمجرد قرأتها للفيلم.

وأضافت أنها كانت حريصة على تقديم شخصية «فاتن» بفيلم حظر تجول بشكل خاص كسيدة تظهر عليها علامات كبر السن، نظرًا لمعاناتها خلال فترة دخولها السجن، معقبة: «عملتها تبدو كأنها عندها 70 سنة رغم أنو منطلبش كدا».

وأرجعت سبب نجاح الفيلم إلى المخرج والكاتب أمير رمسيس، ولكل طاقم العمل، موضحة أن الفيلم كان بمثابة تحدي بالنسبة لها.

وأشارت إلى أنها كانت ترغب بإضافة مشهد تم حذفه من الفيلم وهو قتل الزوج، لتكون النهاية عادلة، معلقة: «لو أنا كإلهام مكان فاتن هخليه ياخد اعدام وأفضحه قدام العالم كله».

وأوضحت أن الفيلم يتناول قضية هامة للغاية وهي ضرورة التصدي لأي عمل ضد الأخلاق والدين والمبادئ، ذاكرة أنها تفاجئت بضحك الناس وقت عرض فيلمها لتقديمها بعض المشاهد الكوميدية.

وذكرت أنها تعمل حاليًا للتحضير لفيلم جديد من تأليف السيناريست تامر حبيب، وتشاركها في بطولته الفنانة منة شلبي، معربة عن أمنياتها أن يلحق مسلسلها «يا دنيا غرامي» السباق الرمضاني المقبل.

وحصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «حظر تجول» للمخرج والكاتب أمير رمسيس.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.