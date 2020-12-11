سكرتيرعام مطروح: غلق طريق محطة وتحليل الصرف الصحي بالتنسيق مع المرور

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إنه تقرر وبالتنسيق مع إدارة المرور غلق الطريق المؤدية إلى محطة التحليل والتنقية شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك بعد تكرار حوادث سقوط السيارات في الحفر الخاصة بأعمال توصيل أنابيب الصرف الصحي.

كانت منطقة الكيلو عشرة بشرق مدينة مرسى مطروح ، شهدت عدة حوادث لسقوط سيارات في حفر خاصة بأعمال الحفر الخاصة بخطوط توصيل أنابيب الصرف الصحي لمحطة التحليل والتنقية جنوب منطقة سملا السكنية، وهو ما أدي إلى وفاة حالتين وإصابة عدة أشخاص أخرين.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أنه تم وقف سير السيارات في الوصلة ما بين الطريق الدولي الساحلي ومنطقة سملا السكنية جنوب شرق المدينة، لمدة عشرة أيام لحين انتهاء أعمال تركيب وتوصيل خطوط الصرف الصحي الخاصة بالمرحلة الثانية إلي محطة التحليل والتنقية.