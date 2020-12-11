محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية للشباب بقرية المعصرة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منح مشروع الصوب الزراعية للشباب بقرية المعصرة بئر سطحي للتوسع في المشروع وإقامة مزرعة سمكية وزراعة محاصيل زراعية ذات عائد اقتصادي.

جاء ذلك خلال متابعته للمشروع ضمن جولته التفقديه لمركز الداخله يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

وقال الزملوط، إن المشروع مقدم كمنحة من المؤسسات الخيرية، ومقام على مساحة ١.٥ فدان، ليشمل ١٦ صوبة زراعية ليستفيد منه ١٦ شابا وفتاة بواقع صوبة لكل مستفيد، وسيتم زيادة أعداد الصوب في حال توافر اعتمادات من المنحة المقدمو وبعد دراسة التكلفة الحقيقية لها.