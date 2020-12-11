قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي ووزير الصحة الأسبق، إن لقاح كورونا الصيني تقليدي، معقبًا: «ليس تكنولوجيا جديدة».



وأوضح، في مداخلة هاتفية لبرنامح «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الجمعة، أن اللقاح الصيني عبارة عن «فيروس ميت للكورونا»، مؤكدًا أن التطعيم جُرب كثيرًا من قبل.



وأضاف أن التطعيم يُخزن في الثلاجة العادية ما بين 2 : 8 درجات مئوية، ما يسهل نقله، ذاكرًا أن اللقاح عبارة عن جرعات للوقاية من كورونا وليس مانعًا لها.



ونوه بأن اللقاح الصيني الذي جرى استقبال شحنة أولى منه أمس، هو المصل الذي تم إجراء تجارب سريرية عليه في مصر من قبل، مركزًا على مأمونية التطعيم.



واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.