سيميوني يكشف موقف سواريز من ديربي مدريد

كشف دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن موقف لويس سواريز مهاجم الفريق من المشاركة في ديربي «مدريد» أمام الريال، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تعليقًا على جاهزية سواريز للمباراة: "لويس عائد من الإصابة بفيروس كورونا وآخر مباراة لعبها كانت أما الأكوادور مع منتخب بلاده، لقد قضى 20 يومًا بدون أي منافسة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يحصل اللاعبين على الوقت لكي يصلوا إلى أفضل ما لديهم، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، فهو يمتلك جينات الهداف".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "المباراة أمام ريال مدريد مهمة آمل أن يقدم أفضل ما لديه من أجله وللفريق طالما هو في أرض الملعب".

وعن المباراة أمام ريال مدريد واصل سيميوني: "إنها مباراة جميلة للغاية، مع لاعبين رائعين في كلا الفريقين، ريال مدريد ينافس على أكمل وجه منذ سنوات عديدة، سنحاول أن نلعب المباراة بالطريقة التي تشعرنا بالراحة".

ويدخل أتلتيكو اللقاء متصدرًا للدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.