الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية

تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس -400 الروسية بعد سنوات من الأزمة التي بدأت مع قرار العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) شراء منظومة الدفاع الجوي من روسيا في عام 2017.

ووقع الرئيس دونالد ترامب على حزمة من الإجراءات التي أوصى بها وزير الخارجية مايكل بومبيو ، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر غير أنهما لم يكشفا عما سوف تتضمنه العقوبات.

وبحسب ما ذكرت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء، لم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على طلب للتعليق. كما لم يرد مسؤولون في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية.

ودافعت أنقرة عن قرارها بشراء المنظومة بأنها في حاجة ملحة إليها بالنظر إلى النزاعات العسكرية المحيطة بالبلاد، وقالت إن الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة فشلوا في تقديم أي بدائل لها - مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت - بشروط مقبولة لتركيا.

كان لقرار تركيا شراء S-400 تكلفة واحدة: فقد تم طرد البلاد بشكل أساسي من برنامج مقاتلات F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة.

يتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة الرئيسية في إمكانية استخدام منظومة أس -400 لجمع معلومات استخبارية حول قدرات التخفي للطائرة إف -35.

ويسود التوتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة بسبب عدد من المشاكل التي تتجاوز قرار تركيا شراء معدات عسكرية متطورة من روسيا. ويختلف البلدان أيضًا حول دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا "إرهابيين". كما تختلف تركيا أيضًا مع الولايات المتحدة في صراعها مع قبرص واليونان حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.