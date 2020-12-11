كاتب تركي: زعيم المعارضة يفضل دعم عبدالله جول أمام أردوغان في الانتخابات المقبلة

قال الكاتب الصحفي التركي عبد القادر سلفي، اليوم الجمعة ، إن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا يفضل دعم الرئيس التركي الأسبق عبد الله جول لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأكد سلفي الذي يكتب لصحيفة "حرييت" التركية، أن جول لا يزال المرشح الرئاسي المفضل لدى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو حيث يسعى جول إلى بناء إجماع واسع لإعادة تركيا إلى نظام سياسي برلماني.



ومع ذلك ، من المقرر أن يواجه كيليتشدار أوغلو معارضة من القاعدة الشعبية لحزبه ، الذين من المرجح أن يفضلوا رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو العلمانيين ، على حد قول سيلفي.



وعزز العمدتان شعبيتهما من خلال جذب مجموعة متنوعة من ناخبي المعارضة في الانتخابات المحلية لعام 2019.



وعمل جول كأول رئيس من حزب العدالة والتنمية الحاكم بين عامي 2007 و 2014 ، قبل أن يبتعد عن سياسات الخطوط الأمامية وسط توتر مشاع مع أردوغان.



ويعتبر جول على نطاق واسع شخصية أكثر ليبرالية ، وقد وُصف مرارًا بأنه مرشح وحدة محتمل قادر على التغلب على الطبيعة المستقطبة للسياسة التركية.



وحصل جول على دعم كل من حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب السعادة الإسلامي الأصغر ليخوض انتخابات 2018 الرئاسية لتحالف الأمة. لكن ترشيحه تعثر بعد أن عارضه الحزب الصالح "إيي" الذي يشكل الحليف الثالث في الائتلاف الانتخابي، وفقا لصحيفة "حرييت" التركية.