ميركل تشارك في قمة افتراضية للأمم المتحدة عن حماية المناخ غدا السبت

يقدم رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الأمم المتحدة الرقمية حول المناخ في الثالثة من بعد ظهر غد السبت خططهم ونتائج جهودهم من أجل حماية المناخ.



وتنشر هذه الخطط والنتائج عبر البعثات الدبلوماسية للدول بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاق التاريخي بشأن اتفاقية المناخ في باريس – حيث وافقت جميع دول العالم تقريبا في ذلك الوقت على قصر الارتفاع فى درجات الحرارة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على أقل من درجتين مئويتين.



وستحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القمة من خلال رسالة تبث بالفيديو.



وعلى عكس القمم المناخية السابقة لن تكون هناك مباحثات هذه المرة.



ولن تعرض كلمات غير كلمات قادة الدول التي يمكنها أن تقدم شيئا له أدلته في سياسة المناخ – وذلك لكي يكون هناك ضغط على الدول المتقاعسة في هذا المجال.



تم تأجيل قمة المناخ العادية للأمم المتحدة إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا.