الصين تؤكد مواصلة العمل على تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي في 2021

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الدبلوماسية الصينية ستواصل العمل في عام 2021 على تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي، والمشاركة في عملية إصلاح نظام الحوكمة العالمي، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وأضاف وانغ - في كلمة اليوم الجمعة خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة (بكين) حول الوضع الدولي والعلاقات الخارجية الصينية في عام 2020 - أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الأمريكية أن تنظرا وتستفيدا من علاقاتهما في السنوات الأخيرة من أجل إعادة بناء الإطار الاستراتيجي للتنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية.

وتابع أنه يتعين أيضا على الجانبين الاستفادة من تجربة التعاون متبادل المنفعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية والالتقاء ببعضهما البعض في منتصف الطريق، مؤكدا أهمية الاتصال والحوار لفهم النوايا الاستراتيجية لكل منا بشكل صحيح.. معربا عن استعداد الصين لفتح حوار مع الولايات المتحدة على قدم المساواة على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

وأشار إلى أن استئناف التعاون في الحرب المشتركة ضد وباء كورونا، وتعزيز الاتصالات حول القضايا الرئيسية، مثل الاقتصاد العالمي وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الالكترونية أمر مهم أيضا.

ولفت وانغ إلى أن الثقة المتبادلة هي شرط مسبق للتنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية، وأنه يتعين على الجانب الأمريكي تصحيح منظوره الاستراتيجية للصين، وعدم اعتبارها تهديدا، والنظر إلى تنميتها بموقف إيجابي وبناء.

وأكد أن الصين تعارض بشدة "تسييس الفيروس" (كوفيد-19) أو وصم أي دولة به.. موضحا أن الصين كدولة كبرى مسؤولة انتهجت سياسة "الشعب أولا" في مكافحتها للفيروس.

وتابع أنه في مواجهة الوباء، التزمت الدبلوماسية الصينية بالتعاون المفتوح والمفيد للجانبين لضخ الثقة في الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأن بكين بذلت أيضا جهودا نحو إصلاح نظام الحكم العالمي وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.