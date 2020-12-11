البرازيل: توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص في حادث قتل رجل «أسود» بأيدي حراس متجر

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، أنه جرى توجيه لائحة اتهام ضد ستة مشتبه بهم في البرازيل بقتل جواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس، وهو رجل أسود ضربه حراس أحد المحال التجارية (سوبر ماركت) حتى الموت.



وقالت بوابة "جي وان" الإخبارية، إنه جرى توجيه الاتهام بالقتل إلى حارسين اثنين وأربعة موظفين آخرين في المحل التجارى بالقتل.



وهاجم الحارسان فريتاس في 19 نوفمبر بعد مواجهة بين الرجل (40 عاما) وموظف في السوبر ماركت في بورتو أليجري جنوب البلاد.



وأظهرت لقطات مصورة الحارسين وهما يسددان ضربات إلى وجه فريتاس وينهالان عليه ضربا. ولفظ فريتاس أنفاسه في الحال.



وقالت الشرطة إنه يبدو أن هناك أعمال عنف مبالغ فيها ضد الضحية.



وأثار الحادث جدلاً حول العنصرية في أكثر دول أمريكا اللاتينية سكانا، حيث تظاهر السكان ناس تحت شعار "حياة السود مهمة".



ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه البرازيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنصرية.