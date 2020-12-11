أظهرت بيانات السلطات الصحية في فرنسا يوم الخميس، أن عدد المصابين الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب كورونا انخفض إلى أقل من 3000 حالة.

وقالت السلطات إن 25231 شخصا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات من بينهم 2959 في العناية المركزة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 13750 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 292 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا الوباء بسبب فيروس كورونا في فرنسا بلغ إلى حد الآن 56940 حالة.

وكان إيمانويل ماكرون قد حدد أهدافا خلال اتخاذه قرارات للحد من تفشي الفيروس، من بينها عدد من المرضى في العناية المركزة أقل من 3000 وحوالي 5000 إصابة يومية لبدء المرحلة الثانية من القرارات اعتبارا من 15 ديسمبر، إلا أن الحكومة قالت إن الهدف الثاني لن يتحقق وأعلنت يوم الخميس عن قيود أكثر صرامة مما كان متوقعا اعتبارا من الثلاثاء القادم.