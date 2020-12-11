محافظ الوادي الجديد يتفقد منطقة الانبعاثات الغازية بقرية الهنداو

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منطقة الانبعاثات الغازية بقريه الهندو بمركز الداخلة؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع للمنطقة التي أثارت اهتمام المواطنين في الفتره الأخيرة، نظرا لحدوث ظاهرة غريبة وهي صعود أدخنة كثيفة من الأرض دون معرفه أسبابها.

وأكد الزملوط، أخذ عينات من المنبع والمنطقة المحيطة لتحليلها من قبل خبراء الجيولوجيا لدراسة الجدوى الاقتصادية من المكان؛ لاستخدامة كعين كبريتية للسياحة العلاجية أو كمنجم كبريت يتم تعظيم الاستفادة منه في الصناعات المختلفة.

وقال إن فرق عمل الهيئات البحثية المختصة التي نسقت معها المحافظة للتعاون في بحث ودراسة الظاهرة، انتهت من تقريرها الذي أكد أن تلك الظاهرة نتجت من انبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلي الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي علي عنصر الكبريت، فتخرج من خلال فواصل طبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد.

وطمأن المواطنين بعدم وجود أي ظواهر خطرة أو شواهد تثير القلق.