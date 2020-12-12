وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الشكر لرئيس النادي محمود الخطيب، على دعمه له منذ توليه مهمة تدريب القلعة الحمراء.

وقال بيتسو خلال تصريحات لقناة الأهلي تعليقًا على قرار الخطيب باختياره مدربًا للأهلي: "على كل حال هو الرئيس، والمسؤولية تقع على عاتقه، كان قرارًا كبيرً وصعبًا، فمن سبقني كانت أسماء كبيرة".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "في الوقت ذاته لا يجب أن ننسى فايلر ودوره، فهو الذي وضع الفريق في الأدوار النهائية".

وتابع: "الشكر واجب للخطيب أعطاني ثقة ورأى في ما لم يره في المدربين الآخرين، هو أسطورة وشخص قيادي ومتواضع".

وعن تحقيق دوري أبطال إفريقيا واصل بيتسو: "وصلنا للنهائي وحققنا هذا اللقب الذي استحقه الأهلي بعد أن سعى له لمدة 7 سنوات، ووصل للنهائي مرتين، ولم يحالفه الحظ".

وأتم: "خلال مجريات المباراة أمام الزمالك كان الأمر صعبًا على الجميع، وكان التفكير في الانتصار والهزيمة كانت المباراة صعبة".