قال الفنان عاصي الحلاني، إنّه نصح ابنه الوليد بعدم التكبر على الناس، وذلك بعدما اختار التوجه إلى الغناء، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يختار أبناؤه المجال الذي يحبونه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكلاني، مقدمة برنامج "السيرة" عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، أن ابنته الكبرى قررت أن تدرس الطبخ في جامعة خارج لبنان، مؤكّدًا أنه لم يعارضها في مستقبلها.

وأشار إلى أنه كان قلقًا بشأن زواجه، وظل لمدة عامين متزوجًا في السر دون معرفة أحد، مشيرًا إلى أنه كان يفضل ألا يعلم أحد بحياته الشخصية، وخاصةً أنه تزوج في سن الـ 26 عامًا.

عاصي الحلاني من مواليد 28 نوفمبر 1970، وينتمي لعائلة بعلبكية تتكون من 13 أخ وأخت، ومتزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو أب لثلاثة أبناء: بنتان ماريتا، دانا، وولد الوليد.