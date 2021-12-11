وزير الزراعة يتفقد الحديقة النباتية بأسوان ويوجه بتطويرها والاهتمام بالتجميل

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، الحديقة النباتية في أسوان، ووجه بضرورة الاهتمام بمنظومة تطوير وتجميل الحديقة العريقة.



وأكد وزير الزراعة ضرورة الاهتمام بنظافة الحديقة، وذلك بالتعاون مع محافظة أسوان، كما وجه بتطوير نظم الري وتحويلها إلى أساليب الري ترشيدا لاستهلاك المياه وحفاظا على الوجهة الحضارية للحديقة.



وكلف وزير الزراعة، فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي التابع لهيئة التعمير بإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية والبدء الفوري فى التنفيذ والتكلفة التقديرية، كما أكد بضرورة زيادة المساحات الخضراء حتى تكون بالمظهر اللائق للسائحين والزائرين ومتنفسا لأهالي أسوان.



وأشار القصير إلى أهمية الحديقة كتراث حضاري عظيم، وطالب بضرورة الحفاظ على الأشجار النادرة ونشرها وإكثارها، ووجه إدارة الحديقة بالتواصل مع معهد بحوث البساتين للحفاظ على تلك الأصول النباتية النادرة والاستفادة من الدعم الفني.



وطالب وزير الزراعة، الشركة المسئولة عن نظافة الحديقة ببذل أقصى جهدها للحافظ على النظافة باستمرار، وتطوير المتنزهات ودورات المياه لتتلاءم مع الوجهة الحضارية للحديقة، وضرورة تضافر جهود جهات وهيئات وزارة الزراعة.



وفي نهاية جولته بالحديقة، التقى السيد القصير بالعاملين، واستمع لهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء، كما كلف مدير الحديقة بالمتابعة مع كافة الجهات وعرض تقرير دوري، مؤكدا أهمية الحديقة كمعلم سياحي عظيم يضاهي أعظم حدائق أوروبا، ومطالبا الإعلام بتسليط الضوء على هذه الحديقة التي تضم حوالي 720 نوعا من النباتات النادرة على مستوى العالم، وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو للأجانب.



حضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير.



جدير بالذكر أن وزير الزراعة قد قام بجولة في منطقة توشكى لتفقد بعض المشروعات الزراعية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعة كافة المشروعات في جميع المحافظات.