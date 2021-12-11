لبنان يسجل 12 وفاة و1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في لبنان حتى اليوم السبت إلى 688 ألفا و515 بعد تسجيل 1790 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8836 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1772 من بين المقيمين و18 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 688 ألفا و515 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8836 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام 2021.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في تصريح له اليوم السبت خلال تفقده مركز لقاح كورونا في مدينة زحلة شرقي لبنان، عن اكتشاف "حالتي إصابة بمتحور أوميكرون".

كما أشار وزير الصحة إلى أن هناك 6 حالات مشكوك بإصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.