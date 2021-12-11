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أشاد ترينت ألكسندر آرنولد ظهير ليفربول، بزميله محمد صلاح نجم الريدز، وذلك عقب قيادة الأخير فريقه للفوز بهدف دون رد على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت.

وقال أرنولد عقب اللقاء مشيدا بالفرعون:"صلاح بمستوى رائع ولا اعتقد ان هناك الكثير من اللاعبين بأوروبا باخر خمس سنوات يقدمون مستويات مثل صلاح".

وأضاف: "صلاح لايحصل على الحظ وإنما وأرقامه وأداءه من خلال عمله الدؤوب، هو يستحق كل كلمة وكل إشادة".

وحول الصراع على اللقب:"علينا القتال على اللقب والاستمرار بالأداء والمباريات ستكون أصعب وهذا هو أهم وقت بالموسم فهو الأساس لبقية الموسم. المباريات كثيرة جدًا وأي تعثر ستُعاقب عليه، عليك أن تقاتل للفوز"