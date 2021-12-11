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كلوب: صلاح جنوني.. والمباراة لم تكن سهلة ضد أستون فيلا

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 10:54 م

 تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء لصالح الريدز أمام أستون فيلا وقاد به الفريق لتحقيق ثلاث نقاط غالية بمشوار الدوري.

وسجل صلاح اليوم هدفا من ركلة جزاء قاد به الفريق للنقطة 37 في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة.

وقال كلوب عقب اللقاء: "هدف صلاح؟ اكره عندما يحتفل الناس بالهدف قبل تسجيله من ركلة الجزاء لأنه قد يتصدى الحارس لها لكني سعيد جدًا جدًا جدًا بالهدف، كان هدف صعب وبالحقيقة هناك أهداف أسهل بكثير من ركلة الجزاء مثل التسجيل من ياردتين. الأهداف من ركلة الجزاء هي أهداف بالنهاية".

كلوب: "صلاح جنوني جدًا! الكل يتمنى لو أنه يسجل ركلة جزاء بتوقيت حساس لكن صلاح أخذها وسجل بقوة! المباراة لم تكن سهلة بالعموم لكن المثلثات باليمين واليسار كانت جيدة".


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