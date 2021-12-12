مئات العاملين بميناء هامبورج الألماني يتظاهرون ضد خفض الوظائف

ذكرت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات أن حوالي 500 من العاملين بالموانئ تظاهروا اليوم ضد خفض الوظائف وللدعوة إلى تأمين الأجور.

وقال مدير إدارة قيردي الإقليمي ناتالي فونتانا، اليوم السبت، عقب المظاهرة: "لقد أوضحنا أننا نوافق على خفض الوظائف".

وأضاف فونتانا، أن خلفية التظاهر هي المفاوضات الدائرة حول "الأتمتة" أي تحويل الأعمال إلى الآليات الأوتوماتيكية والترشيد والدمج المخطط له في أعمال الموانئ والدمج بين شركتي "إتش إتش إل إيه" و"يوروجيت".

وقال فونتانا، إن الاتحاد يخشى من أن يؤدي الاندماج إلى فقدان وظائف بالمئات بحلول عام 2025 على أبعد تقدير.

وأردف فونتانا: "الموظفون يعملون حاليا عدة آلاف من ساعات العمل الإضافية ويتعين وقف أعمال الموانئ على نطاق واسع، أما التهديد بتقليص عدد الموظفين، فيجب ألا يؤدي إلى حقيقة أن الزملاء يعملون الآن حتى الموت ثم يتم إرسالهم إلى البطالة".

وعلى الرغم من النتائج الجيدة للنقل البحري فإن أصحاب السفن يضعون الموانئ تحت ضغوط، بحسب فونتانا، حيث يبتزون العمال من خلال الادعاء بأن التعامل مع روتردام أو جدانسك أرخص لهم من موانيهم.

وأوضح فونانا بالقول: "نحن لا نقبل هذا التسابق نحو القاع".