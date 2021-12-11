إصابة 3 أطفال جرّاء انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا الشمالي

أصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنّه "أثناء تجوال الأطفال في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة كفر شمس بالريف الشمالي انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية ما أدى لإصابتهم بجروح مختلفة".



وعلى الفور، تمّ نقل الأطفال إلى المستشفى على الفور، وحالاتهم الصحية مستقرة حاليًّا.



وبحسب الوكالة، عمدت هذه التنظيمات إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب أو لترهيبهم ومنعهم من العودة.