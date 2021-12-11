رئيس الشئون الهندسية بالأزهر يتفقد عددا من المشاريع الإنشائية بالأقصر

استقبلت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية المهندس عزيز غرابة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، في إطار جولة تفقدية لاستعراض مشاريع الخطة المعتمدة للمنطقة بالعام المالي الحالي، وزيارة بعض تلك المشاريع، لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأكد غرابة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع مع مراعاة جودة التنفيذ بما يوافق مكانة الأزهر، في إطار التطور الإنشائي لأبنيته والتي تشهد تطورا ملحوظا لمواكبة العصر، وحرصا على توفير جميع العوامل المساعدة للعملية التعليمية ومراعاة التطور الحاصل في تكنولوجيا النظم المنشئية من مواد و طرق تشييد، فضلًا عن الثورة الرقمية وما وفرته من إمكانيات التصميم المعماري، والإنشائي في خلق نتاج معماري للوصول إلى أعلى أداء متميز لخدمة العملية التعليمية.

وتفقد مشاريع عمليات إنشاء معهد الناصرية الابتدائي بالعشي، وإنشاء معهد فتيات الأقصر إعدادي ثانوي، وإنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي، وأعمال إنشاء مجمع البعيرات.