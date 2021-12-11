«الأهلى المصرى» يمنح تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه ضمن مبادرة «المركزى» لدعم السياحة

قال يحيى أبوالفتوح ــ نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى ــ إن مصرفه قام بضخ تمويلات بقيمة تقارب 5 مليارات ضن مبادرة البنك المركزى لدعم ومساندة قطاع السياحة.

وبلغ إجمالى التمويلات التى منحها البنك فى إطار مبادرات البنك المركزى (شركات كبرى ــ مشروعات صغيرة ومتوسطة) بنهاية مايو 2021 نحو 86.9 مليار جنيه استفاد منها 1654 عميلا، تم استخدام نحو 37.5 مليار جنيه، فى حين استفاد 18 عميلا من مبادرة الاحلال والتجديد بالسياحة بفائدة 8% بمصرحات بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بينما بلغ المستخدم الفعلى نحو مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء مبادرة السياحة (مرتبات ورأس مال بفائدة 8%) نحو 70 عميلا بإجمالى مصرحات 1.2 مليار جنيه ومستخدمات مليار جنيه، فيما استفاد من المبادرات الاخرى (صناعى ــ مقاولات ــ زراعى)، بفائدة 8% نحو 1549 عميلا، باجمالى مصرحات 82.7 مليار جنيه، وبلغ المستخدم الفعلى 35.5 مليار جنيه.

واطلق البنك المركزى مبادرة لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية ديسمبر 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، بالاضافة إلى مد فترة السماح بالنسبة للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلى نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين.

وقرر المركزى فى مايو الماضى تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى ذات سعر العائد المتناقص 8%، كما أتاح قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى بدلًا من 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.