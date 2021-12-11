افتتاح مشاريع عراقية لزيادة إنتاج النفط الخام في حقول ميسان

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، افتتاح مشروع محطة عزل الغاز ووحدة حقن الماء في عدد من حقول شركة نفط ميسان بمحافظة ميسان /400 كم جنوب شرقي بغداد/.

وقال الوزير العراقي، للصحفيين، إن هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 68 ألف برميل باليوم سيعمل على زيادة وإدامة الإنتاج في حقل بزركان وحقل الفكة في محافظة ميسان.

وأكد أن هذه المشاريع تعد من المشاريع الضرورية المهمة والتكاملية في عمليات الإنتاج بهدف الارتقاء بمواصفات النفط الخام العراقي وتحقيق وتعزيز العائدات المالية الوطنية ، بالإضافة إلى حماية المكامن النفطية والحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقل.

وذكر أن العراق باعتباره ثاني بلد مصدر للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط الخام (أوبك) يتحتم عليه المحافظة على هذا المستوى من خلال إدامة المكامن وحقول النفط، ودعم النشاط الاستثماري في كافة الحقول النفطية التي من شأنها تعظيم الإيرادات الوطنية ويعمل على تنمية الاقتصاد.

وأكد وزير النفط حرص الوزارة على دعم شركات القطاع النفطي بهدف تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، للوصول إلى الزيادات المخطط لها من إنتاج النفط الخام في غضون السنوات القادمة واستثمار جميع كميات الغاز المنتجة في كافة الحقول؛ لتوفير إمدادات الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة بهذا النوع من الوقود.