نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمجمع المصالح الحكومية المميكن وقرى بشائر الخير

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أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة يرافقها المهندس أحمد يوسف وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة، وعبد الناصر صالح نائب رئيس مركز الخارجة.

وتفقدت مقر بيوت الطلبة، والتقت عددا من الطالبات المقيمات؛ للاطمئنان عن مستوى الخدمات المقدمة بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، موجهة بسرعة رفع كفاءة السور الفاصل بين الإدارة التعليمية وبيوت الطلبة.

وشددت -خلال متابعتها لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن- على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمخطط الزمني وعدم السماح بأي تأخير من الشركات والجهات المنفذة.

كما وجهت بزيادة أعداد صناديق القمامة بحديقة ٣٠ يونيو للحفاظ عليها كمتنفس حضاري للمواطنين، وذلك خلال لقائها برواد الحديقة، واستكمال وحدة الطاقة الشمسية الملحقة بالحديقة.

من ناحية أخرى، تابعت نائب المحافظ أعمال الإنشاءات بقرى بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، مشددةََ على سرعة الانتهاء من تسوية الطرق الداخلية وزراعة السياج الشجري، وتشكيل لجنة لتنفيذ قرار سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في نسب التنفيذ.