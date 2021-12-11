شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف لمكافحة الفساد

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر انطلاقه على مدار 5 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى، بداية من يوم الإثنين المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 17 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ومشاركة وفود من 160 دولة.

وتفقد المحافظ أعمال التجميل والتشجير والصيانة بطريق السلام، وأعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بالمدينة، وقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال المحافظ إنه جرى الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بكافة الوسائل والإمكانيات، وتأمينها على أعلى مستوى، وتوفير محولات كهربائية داخلها تحسبًا لحدوث أعطال في الكهرباء، بالإضافة لانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها مع قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات بمجلس مدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر .

وأكد أن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة والمقرر استقبالها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اللواء وأحمد البنا، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء.