الفاو: افتقار دول إفريقية لنظم الري والأسمدة العضوية يضعف الإنتاجية

قال تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إنه في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا تمثل الغلال سوى 24% ممّا يمكن تحقيقه، بسبب نقص نظم أفضل للريّ والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى الإدارة السليمة للموارد، كما يوجد وضع مشابه في كل أمريكا الوسطى والهند والاتحاد الروسي.

وأضاف التقرير، الذي يبحث في ركائز الأغذية والزراعة، من الأراضي ومصادر المياه، ومستوى تدهورهما، أنه ينبغي للتمويل الدولي والاستثمارات العامة والخاصة السعي إلى استكشاف نُهج جديدة للاستثمار في الموارد من الأراضي والتربة والمياه السليمة والمستدامة بيئيًا، مشيرا إلى أنه لا بدّ من الإقرار أيضًا بأنّ المزارعين هم مستثمرون رئيسيون وليس مجرد مستفيدين من الإعانات العامة وحماية الرسوم الجمركية.

وأشار إلى تركيز التمويل التقليدي على زيادة الكفاءة الزراعية إلى أقصى حد وإيجاد ميزة تنافسية، ما يعني أنه لم يُعطِ للاكتفاء الذاتي الغذائي والتغذية أولوية كتلك التي حظيت بها صادرات المحاصيل العالية القيمة، لذلك ينبغي ألّا تقتصر الاستثمارات المسؤولة على حلول البنى التحتية وحدها لزيادة الإنتاج.

وتابع أنه ينبغي للنظم الزراعية والغذائية أن تتكيف مع عالم يواجه تغيّر المناخ وطلبًا متزايد على الأغذية المأمونة والعالية الجودة، ومن شأن الاهتمام الجيد بأسس هذه النظم الزراعية والغذائية، أي الأراضي والتربة والمياه، أن يساعد أيضًا في بناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والجوائح، ويوفر في الوقت نفسه أنماطًا غذائية مغذية ومتنوعة ويدعم التحوّل إلى الاستهلاك المستدام. غير أنّ الوقت المتبقي أمامنا قصير.