تحرير 117 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في سمالوط بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالمنيا، تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن إدارة تموين سمالوط شنت حملة مكبرة على المخابز البلدية وحررت 117 محضرًا متنوعًا، عبارة عن 19 محضر خبز ناقص الوزن، و12 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و23 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و14 محضر عدم إعطاء بون صرف، و37 محضر عدم وجود لوحة إعلانات، و6 محاضر عدم وجود ميزان حساس، بالإضافة إلى 4 محاضر توقف عن الإنتاج ومحضري عدم وجود سجل زيارات.

وأضاف يوسف أنه في مجال متابعة الأسواق فتم تحرير 8 محاضر ذبح خارج السلخانة، موضحًا أن الهدف من الحملات الرقابية إحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية، والتي من شأنها تحقيق كافة سبل الرضا للمواطنين.