أكد المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عدم تلقيه دعوة لحضور مهرجان الجونة السينمائي.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "لم تصل لى دعوة لمهرجان الجونة لأنه مش مهرجاني.. لكن لو جاتلي دعوة لحضور مهرجان القاهرة سأذهب"، منتقدا موقف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من نقابة الموسيقيين في موقفها حيال التعامل مع المهرجانات.

وأضاف: "أنه حزين من الرد على نجيب ساويرس لكنه تدخل في أزمة ليست في صالحه ولا صالح الفن المصري.. لا أعرف ما علاقة نجيب ساويرس بالمزيكا والنقابة، وحزنت جدا إنه اضطرني أرد عليه".

وتابع: "نجيب ساويرس حس ان تدخله مكنش فى صالحه ولا صالح الفن المصري، وكان لازم يسأل الأول عن قرارات النقابة مش هجوم بدون معرفة بالإجراءات بسبب أن هؤلاء المغنين ليسوا أعضاء نقابة، ونجيب ساويرس عرف ان كلامه غلط كبير".

وأوضح شاكر، أن مطربي المهرجانات لابد أن يحصلوا على تصريح من النقابة للغناء في مهرجان الجونة.