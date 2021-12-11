النرويج تقدم الدعم للأُسر لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء

أعلنت الحكومة النرويجية حزمة مساعدات بقيمة أكثر من 8 مليارات كرون (890 مليون دولار) لتخفيف أعباء الارتفاع القياسي في أسعار الكهرباء على سكان البلاد، بعدما ضرب الأُسر في أنحاء أوروبا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوسلو، اليوم السبت، إن الحكومة سوف تغطي نصف تكاليف الكهرباء المنزلية في الفترة من ديسمبر الجاري إلى مارس المقبل، من خلال إجراء خفض لقيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

وقال ستوره: "يحتاج وضع استثنائي كهذا إلى إجراءات استثنائية.. إن ذلك استجابة قوية حيث إننا نعلم ما يمر به الكثيرون من وضع حاد وعسير".

وألقت أسعار الطاقة الباهظة عبئا ثقيلا على المستهلكين الأوروبيين جراء نقص عالمي في إمدادات الغاز الطبيعي، كما يؤدي ارتفاع الأسعار في أسواق السلع، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

ووصلت أسعار الطاقة في منطقة شمال أوروبا إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية بعدما اضطرت بعض أكبر محطات توليد الكهرباء من مصادر المياه إلى كبح إنتاجها.

وقالت الحكومة، إن الإعانات المباشرة سوف تصل إلى نحو 5 مليارات كرون، بالإضافة إلى 9. 2 مليار كرون تكلفة خفض الضرائب على الكهربا.

وتشمل حزمة الدعم خطوات جرى الإعلان عنها سابقا، مثل الزيادة المؤقتة لإعانات السكن، بواقع 1500 كرون (167 دولارا) لكل أسرة، بتكلفة إجمالية بقيمة 500 مليون كرون، إلى جانب تقديم مزيد من الدعم للطلاب.