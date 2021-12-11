عمرو أديب: سعدت برود الفعل على حوار محمد صلاح

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ حواره مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي حظي بردود فعل عالمية.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن ردود الأفعال تتعلق بالنجم والقدوة والشخص الناجح ورمز الشباب وهو النجم المصري صلاح.

وتابع: "الحوار أثار الكثير من ردود الأفعال.. ما توقفت أمامه ليست التعاطي الداخلي لكني توقفت بكثير من الفرح لمحمد صلاح ولنفسي مع ردود الأفعال العالمية".

وأشار أديب إلى أنّ الحوار تم نقله عبر وسائل الإعلام على مستوى العالم بعدما تطرق لكل النقاط المهمة في مسيرة صلاح، لا سيّما ملف تجديد عقده مع ليفربول وتعليق على تولي تشافي هيرنانديز القيادة الفنية لنادي برشلونة الإسباني.

وعقّب أديب على هذا الاهتمام العالمي قائلًا: "أصبحت موجودًا في الصحافة العالمية بسبب محمد صلاح".