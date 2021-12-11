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الجزيري : هدفنا الفوز بكأس العرب ولقب الهداف

كريم صلاح
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 1:10 ص | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 1:10 ص

أكد سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي ونادي الزمالك على أمله في تتويج منتخب بلاده بكأس العرب بجانب حصده لقب هداف البطولة.

ونجح مهاجم الزمالك في المشاركة في تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على عمان بهدفين مقابل هدف وتكفل الجزيري بالهدف الاول ليتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وقال الجزيري :" نأمل في التتويج بالبطولة ونسعى للفوز باللقب منذ المباراة الأولى .. وهدفي بالطبع الفوز بجائزة هداف البطولة".

وحول مباراة عمان والتي أنتهت بفوز صعب بهدفين مقابل هدف قال الجزيري :" قدمنا مباراة قوية ونجحنا في العودة سريعًا بعد تعادل منتخب عمان ونأمل في مواصلة المشوار للمباراة النهائية والفوز بالبطولة".

 


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