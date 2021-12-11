فحص 1500 مريض بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة في أبو كبير بالشرقية

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية إكياد البحرية التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الوزارة، التي استمرت يومين، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وخلال يومي القافلة، تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1500 مريض من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.