ساسي : نتمنى مواجهة مصر في نصف النهائي

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يأمل فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب التونسي في مواجهة منتخب مصر بنصف نهائي كأس العرب.

ويلتقي المنتخب المصري مع شقيقه الأردني مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس العرب وسيلتقي الفائز مع المنتخب التونسي والذي تخطى بدوره شقيقه العماني بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وقال ساسي في تصريحات صحفية :" بالطبع أتمنى مواجهة مصر من أجل تقديم مباراة قوية مع منافس قوي وهو ليس تقليل من المنتخب الأردني".

وأضاف :" مهما كان الخصم في مباراة نصف النهائي سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا بالفوز باللقب".

وحول تباين مستوى منتخب تونس خلال شوطي مباراة عمان قال ساسي :" قدمنا مباراة كبيرة وسجلنا هدف في الشوط الأول وتراجعنا قليلًا في الشوط الثاني .. عقب التعادل عدنا سريعًا وحققنا الفوز".

ولعب ساسي في صفوف الزمالك وقدم معه مستويات كبيرة وختم مسيرته مع الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الدوري المحلي.