قالت الشرطة البريطانية، إن رجلا قتل بالرصاص خلال مواجهة مع القوات الأمنية، اليوم السبت، بالقرب من المقر الملكي في قصر كنسينجتون في لندن.

وأضافت الشرطة- بحسب صحيفة "مترو" البريطانية: إنه تم استدعاء الأمن بشأن تقارير تفيد بأن رجلاً يحمل سلاحاً ناريًا دخل مصرف ومكتب مراهنات في منطقة كنسينجتون في غرب لندن.

وأشارت إلى أن الرجل فر في سيارة، أوقفتها عناصر الشرطة في مكان قريب في منطقة ثرية تضم العديد من السفارات والقصر، وهو المقر الرسمي للأمير ويليام وزوجته كيت وأطفالهما الثلاثة في لندن، كما أنها موطن للعديد من أفراد العائلة المالكة.

وتابعت "انطلقت أعيرة نارية وأصيب الرجل بطلقات نارية، وأعلن وفاته في مكان الحادث"، مشيرة إلى أن الحادث لا يتم التعامل معه على أنه إرهاب، حيث تم استدعاء هيئة معايير الشرطة كما هو معتاد في عمليات إطلاق النار التي تتدخل فيها الشرطة.