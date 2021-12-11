رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في إقليم بجنوب الصين

أعلنت السلطات الصحية في إقليم قوانجدونج بجنوب الصين، اليوم السبت، أنه تم رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور (H5N6) في مدينة هويتشو.

وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانجدونج في بيان، إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

لكنها أضافت أن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، حيث أنه من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي "H5N6" و"H9N2" خلال الشتاء والربيع.

وتابعت اللجنة في البيان، أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع الآن للعلاج في المستشفى.

وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N6" في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إن سلالة انتشرت في السابق تحورت على ما يبدو، وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.

وتوفي عدد من المصابين بسلالة "H5N6" في الصين هذا العام وفقا لبيانات الحكومات المحلية وتقارير منظمة الصحة العالمية.