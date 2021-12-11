360 مجمعا تعدينيا و70 موقعا للاحتياطي التعديني في السعودية

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم السبت، عن أن عدد المجمعات التعدينية في المملكة بلغ 360 مجمعًا.

وتتصدر المجمعات الواقعة في منطقة مكة المكرمة بـ72 مجمعًا، تليها منطقة الرياض بـ53، ثم منطقة المدينة المنورة التي تضم 52 مجمعًا، فيما وصل عدد مواقع الاحتياط التعديني في المملكة إلى 70 موقعًا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن أبرز مواد الخامات المستخرجة من المجمعات التعدينية في المملكة، هي خام الذهب والنحاس والزنك والألومينيوم والمغنيسيوم والحديد والسيليكا والجبس والملح.

وأضافت الوزارة أن بعض المجمعات تزخر بالمعادن شبه الكريمة مثل الزبرجد الزيتوني، إضافة إلى مواد البناء مثل (البحص) والرمل العادي وأحجار الزينة والردميات وخامات الإسمنت مثل الحجر الجيري والصلصال والعديد من المعادن الصناعية المختلفة.

وتسعى الوزارة إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو لقطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.