الغرف السياحية: عقد ورشة عمل لفتح حوار مع ممثلي بيت الخبرة العالمي

انتهت فعاليات ورشة العمل المهمة التي تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية حول الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر 2030.

ومن المقرر أن يعد بيت الخبرة العالمي، الذي ينفذ تلك الاستراتيجية، تقريرًا شاملًا حول نتائج المناقشات التي تمت خلال جلسات ورشة العمل مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، وما سيتم مراعاته في التصور النهائي للاستراتيجية بناء على تلك المناقشات، ومن ثم يقوم الاتحاد برفع الدراسة النهائية إلى وزارة السياحة والآثار.

واستمرت فعاليات ورشة العمل 3 أيام متتالية، بحضور مميز من المستثمرين وممثلي الأنشطة والمناطق السياحية المختلفة وكذلك جمعيات الاستثمار السياحي، كما حرص على حضور جلسات ورشة العمل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي أدار حوارات مهمة ومثمرة مع ممثلي بيت الخبرة العالمي ومع المستثمرين.

وشهد جلسات ورشة العمل أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وقيادات وزارة السياحة والآثار، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الاتحاد والغرف السياحية.

وقال أحمد الوصيف إن الاتحاد حرص على عقد ورشة العمل هذه لإتاحة الفرصة أمام ممثلي القطاع الخاص من مختلف الأنشطة السياحية للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول مستقبل السياحة بمصر وفتح حوار مع ممثلي بيت الخبرة العالمي في حضور الدكتور خالد العناني وقيادات الوزارة، نظرا للأهمية الكبيرة لتلك الاستراتيجية في وضع خريطة طريق علمية مدروسة لمستقبل السياحة بمصر، وزيادة قدراتها التنافسية للحصول على نصيب مستحق من الحركة السياحية الدولية.

ووجه الوصيف الشكر للدكتور خالد العناني؛ لحرصه على حضور كافة فعاليات الاستراتيجية وإتاحة الفرصة بشكل كبير أمام المستثمرين لعرض رؤيتهم للمستقبل السياحي في مصر، كما وجه الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير لحرصه على حضور جلسة خاصة بالنقل، واستعراض أهم ما تقدمه وزارة النقل لخدمة صناعة السباحة.

وقدم مسئولو بيت الخبرة العالمي عرضا لأهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمصر ٢٠٣٠، وأكدوا أن هناك 3 أولويات لصناعة السياحة بمصر خلال المرحلة المقبلة وتشمل ضرورة وجود خطة رئيسة " master plan “ للمشروعات الرئيسية تراعي خلق بنية قوية للسياحة ومراعاة التغيرات التي طرأت عليها بعد جائحة كورونا، وثاني الأهداف أهمية الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أحد أهم عوامل المنافسة السياحية عالميا حاليا ، وآخرها وضع تصور بأهم المشروعات الاستثمارية المطلوبة سواء للقطاع الخاص أو الحكومة، وتم تقسيم الاستراتيجية إلى عدة مراحل شملت مراجعة المفاهيم والزيارات الميدانية ووضع الخطة الأساسية، وتحديد أولويات المشروعات السياحية وتسهيل مناخ الاستثمار وتنمية المجتمعات.

وفيما يخص التصور المبدئي للتحديات التي تواجه صناعة السياحة وكيفية حلها، أكد ممثلو الشركة أن هناك عددا منها إلا أنه بالتواصل مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية تبين أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها من الحكومة للتغلب عليها، وتوقعت الشركة أن تختفي تماما خلال ٦ أشهر حيث سيتم حلها جميعا سواء بسبب الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا أو الحرص الحكومي على تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين خاصة في مجال السياحة، ومن المنتظر أن تقترح الاستراتيجية ضرورة وجود إطار تشريعي لتوحيد جهات الاختصاص والإشراف من خلال وزارة السياحة، وتبسيط إجراءات التراخيص وتحقيق المرونة والسرعة والحرية في اتخاذ القرار، وتنفيذ سياسة الشباك الواحد مع وجود تنظيم مؤسسي لمساعدة المستثمرين.