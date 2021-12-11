حكومة دبي تودع التعامل بالأوراق وتبدأ في التعامل الرقمي بقطاعاتها كافة

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن حكومة دبي نجحت في التحول إلى حكومة لا ورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وقال ولي عهد دبي إن الحكومة حققت استراتيجية المعاملات اللاورقية بعد أربع سنوات من إطلاقها، ما يرسخ مكانة دبي كرمز عالمي للمدن الذكية المتكاملة والمستدامة.

وأضاف، في تصريح للصحفيين اليوم السبت: "نحتفل اليوم بآخر ورقة يتم استخدامها في معاملاتنا الحكومية، وخطوتنا التالية تحقيق الحياة الرقمية الكاملة".

وأوضح أن المرحلة المقبلة ترتكز على صياغة آليات متطورة لشكل الحياة الرقمية في دبي خلال العقود الخمسة القادمة، بما في ذلك متطلبات واحتياجات حكومة المستقبل التي تلبي توقعات سكان المدن الذكية.

وقال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية إن كافة المعاملات والإجراءات الداخلية والخارجية في حكومة دبي، أصبحت اليوم رقمية بالكامل، وتدار من خلال منصات خدمات حكومية رقمية شاملة.

ووفقا لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة بعد اليوم، إلا من رغب بذلك كخيار يعود للشخص نفسه بزيارة مراكز الخدمة أو طباعة الأوراق الخاصة به.

وأضاف: "نجحت الجهات الحكومية في أتمتة العمليات والخدمات الموجهة للمتعاملين، ما وفر أكثر من 336 مليون ورقة كانت تستخدم لإنجاز المعاملات، كما وفر ما يزيد على 1.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي.