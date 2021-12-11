اكتشف العلماء نوعاً من الديناصورات يمكن أن يركض بسرعة تفوق تلك الخاصة بأسرع عداء في العالم، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

كانت الثيروبودات من الديناصورات آكلة اللحوم التي تمشي على قدمين، وكل قدم تحتوي على ثلاثة أصابع بمخالب حادة، على غرار بعض الديناصورات مثل فيلوسيرابتور التي تم تصويرها في الأفلام.

باستخدام آثار أقدام متحجرة عُثر عليها في لاريوخا بإسبانيا، تمكن الباحثون من تحديد سرعة ديناصورين مختلفين، وفقاً لبحث نُشر أمس (الخميس).

وكان الثيروبود الذي صنع الزوج الأكبر من المسارات، والذي كان يُطلق عليه اسم «لا توري 6 إيه - 14»، يركض بين 14.5 و23.1 ميل في الساعة (23.3 و37.2 كيلومتراً في الساعة). هذه واحدة من أكبر سرعات الجري المحسوبة، وفقاً للدراسة.

صاحب المسارات الأصغر، الذي كان يسمى «لا توري 6 بي - 1»، تفوق على «الثيروبود» الآخر بسرعات تتراوح بين 19.7 و27.7 ميل في الساعة (31.7 و44.6 كيلومتر في الساعة). ركض يوسين بولت، أسرع عداء في العالم، حتى 27.3 ميل في الساعة (43.9 كيلومتر في الساعة) خلال سباق 100 متر في عام 2011، مما جعل «الثيروبود» أسرع منه بقليل.

* المسارات التي تم التقاطها في طين البحيرة

كان لدى الباحثين خمسة آثار أقدام لتحليلها. قال المؤلف المشارك في الدراسة بابلو نافارو - لوربيس، وهو طالب دكتوراه في جامعة لاريوخا بإسبانيا، إنه من الصعب العثور على آثار لديناصورات سريعة جداً، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

من المحتمل أن تكون هذه الديناصورات قد عاشت خلال العصر الطباشيري السفلي، حسبما قال نافارو - لوربيس، أي من 145 إلى 100.5 مليون سنة مضت.

واستخدم العلماء صيغة معينة لتحديد مدى سرعة الثيروبودات. وقال نافارو - لوربيس إن الباحثين استخدموا العلاقة بين ارتفاع قفزة الحيوان التي تم العثور عليها بقياس طول البصمة وطول الخطوة، وهي المسافة بين بصمتين متتاليتين تم صنعهما بالقدم نفسها.

وتساعد النتائج المجتمع العلمي على فهم المزيد عن عادات الديناصورات، ومدى السرعة التي يمكن أن تعمل بها حيوانات معينة خلال هذا الوقت، كما قال نافارو لوربيس، مما يرسم صورة أكثر تفصيلاً عن كيفية عيش هذه المخلوقات.