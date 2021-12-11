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تحديد موعد مواجهة ليفربول القادمة بكأس إنجلترا


نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 12:06 ص | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 12:06 ص

تحدد موعد مباراة ليفربول وشروزبيري تاون بالدور الثالث من كأس إنجلترا بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة.

وتقرر بشكل رسمي إقامة مباراة ليفربول وشروزبيري تاون بالدور الثالث من كأس انجلترا في الساعة الثانية مساءًا بتوقيت بريطانيا والرابعة بتوقيت القاهرة من يوم الأحد الموافق 9 يناير.

وكانت قد أقيمت قرعة الدور الثالث مساء الإثنين الماضي، وأسفرت عن استضافة ليفربول لمنافسه شروزبري، وعن مواجهة مانشستر سيتي ضد فريق سويندون تاون.

فيما ووقع مانشستر يونايتد في مواجهة صعبة أمام أستون فيلا، وسيستضيف وست هام منافسه ليدز، فيما يستقبل ليستر حامل اللقب فريق واتفورد.


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