توقيع اتفاق ثنائي يعيد الأطباء الكوبيين إلى موريتانيا

وقعت وزارتا الصحة الموريتانية والكوبية، اتفافا يقضي بعودة فريق من الأطباء الاختصاصيين الكوبيين إلى موريتانيا.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان مساء اليوم السبت، أن الاتفاق، الذي وقعه وزير الصحة سيدي ولد الزحاف ونظيره الكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميراندا في هافانا، يدخل في إطار مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين موريتانيا وجمهورية كوبا.

ولم توضح وزارة الصحة الموريتانية تفاصيل الاتفاق والرواتب والتعويضات الشهرية التي سيتلقاها الأطباء الكوبيون.

يأتي هذا الاتفاق الجديد بعد عام على إنهاء عقد الطاقم الكوبي الذي كان يتولى إدارة أكبر مستشفى تخصصي في مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد والواقعة على بعد 470 كلم غرب نواكشوط.