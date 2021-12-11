أول تحرك سعودي رسمي بعد اعتقال أحد مواطنيها في فرنسا بالخطأ

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أعلن دبلوماسي سعودي، أنّ المملكة تعتزم رفع رفع دعوى تعويض للمواطن السعودي خالد العتيبي، بعد أن قبضت عليه السلطات الفرنسية للاشتباه بين اسمه ومتهم بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال السفير السعودي لدى باريس فهد الرويلي، في تصريحات لقناة "الإخبارية": "تم تكليف محامي السفارة برفع دعوى تعويض عن ما حدث للمواطن خالد العتيبي من ضرر مادي ومعنوي".

وأضاف أنّ الإجراءات التي سيتم اتخاذها تأتي بـ"توجيه من القيادة وبالتنسيق مع وزارة خارجية المملكة.

والأربعاء الماضي، أخلى الإدعاء الفرنسي، سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ولاحقًا، أعلن الإدعاء الفرنسي أنَّ عملية التحقُّق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أنَّ مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

وقال مصدر أمني فرنسي أنّ الرجل أوقف في المطار صباح الثلاثاء الماضي عندما أطلق جواز سفره إنذارًا عند فحصه بالماسح الضوئي.

وأضاف أنّ الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.

وي أعقاب عملية التوقيف، أوضحت السفارة السعودية في باريس أنّ الشخص الذي ألقي القبض عليه "لا علاقة له بالقضية المتناولة" ويجب إطلاق سراحه على الفور.