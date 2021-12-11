مستشفيات جنوب إفريقيا تعالج 5434 مريضا بكوفيد- 19

قال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، في تقرير اليوم السبت، إن مستشفيات البلاد تعالج 5434 مريضا بكوفيد- 19، منهم 7.5% في وحدات الرعاية المركزة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر المعهد أن هناك 148 من بين الـ406 مرضى تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، ودخل المستشفيات أكثر من 2500 مريض في جاوتينج، الإقليم الذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 5344 أمس وكان 7.6% منهم في وحدات الرعاية المركزة.

وقالت أكبر ثلاثة مستشفيات خاصة في البلاد أن حالات الإصابة حتى الآن يبدو أنها أقل خطورة منها في موجات الإصابة السابقة.