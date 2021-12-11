لوفيجارو: صفقة الفرقاطة الأمريكية اليونانية طعنة ثانية في الظهر لفرنسا

في الوقت الذي تقدمت فيه الولايات المتحدة، ببيع فرقاطات إلى اليونان، في منافسة مع فرنسا التي قد أبرمت بالفعل في سبتمبر اتفاقا مبدئيا بشأن بيع ثلاث فرقاطات للبحرية اليونانية، اعتبرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، الصفقة "بالطعنة الأمريكية في الظهر للمرة الثانية".

وأعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر، الجمعة، لبيع أربع فرقاطات إلى اليونان، لتنافس باريس، التي أبرمت في سبتمبر اتفاقًا مسبقًا بشأن بيع ثلاث فرقاطات فرنسية للبحرية اليونانية.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه بينما توصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى اتفاق في نهاية سبتمبر لتزويد اليونان بثلاث فرقاطات للدفاع مقابل حوالي 3 مليارات يورو، أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها وافقت مسبقًا على صفقة لبيع في أثينا أربع فرقاطات قتالية ومعداتها بقيمة 6.9 مليار دولار.

وأضافت أنه بعد أقل من ثلاثة أشهر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والذي نسف عقدًا ضخمًا للغواصات الفرنسية للبحرية الأسترالية، مما تسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن وباريس، تحاول إدارة جو بايدن مرة أخرى تفجير عقد دفاع مثير لفرنسا.

كما وافقت واشنطن على تحديث الفرقاطات اليونانية من طراز MEKO، بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار. وذكر البيان أن العقد، في كلتا الحالتين، "سيُمنح للفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية.

ونصت الاتفاقية الفرنسية اليونانية، التي تم الإعلان عنها بضجة كبيرة في 28 سبتمبر في باريس، على تصنيع ثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل (تسمى Belharra) في فرنسا من قبل "نافال جروب" في لوريان (موربيهان)، لتسليمها إلى البحرية اليونانية في عامي 2025 و 2026.

وتغطي الاتفاقية السابقة أيضًا فرقاطة رابعة اختيارية، وكان من المقرر أن يوقع العقد "بنهاية العام"، وفقاً لوزارة القوات المسلحة الفرنسية.

بالإضافة إلى السفن، فإن الصفقة تشمل إمداد شركة تصنيع الصواريخ MBDA بأسلحتها (الصواريخ المضادة للطائرات، وصواريخ Exocet المضادة للسفن وطوربيدات) وخدمات الدعم على مدى ثلاث سنوات.

وفي سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن شراكة أمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع أستراليا والمملكة المتحدة، بما في ذلك تسليم غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى كانبيرا. لذلك، أوقفت أستراليا عقدًا ضخمًا وقعته مع فرنسا لتسليم غواصات تقليدية، مما أغضب باريس. وندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بـ "الضربة في الظهر"، مشبهاً أسلوب جو بايدن "بما كان يفعله سلفه دونالد ترامب - إهانة للرئيس الديمقراطي الحريص على التميز عن الملياردير الجمهوري.

إذ اعتبرت الصحيفة الفرنسية أن تكرار الموقف الأمريكي تجاه باريس بالطعنة في الظهر للمرة الثانية.

وكانت فرنسا قد استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا، لأول مرة، واعترف جو بايدن أنه كان بإمكان الولايات المتحدة التواصل بشكل أفضل مع حليفها القديم. في نهاية أكتوبر في روما، حاول الرئيس الأمريكي طيّ صفحة الغواصات الأسترالية خلال لقاء مصالحة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ثم أعلن رئيسا الدولتين عن عزمهما إطلاق "حوار استراتيجي حول التجارة العسكرية"، لا سيما بشأن تصاريح التصدير.